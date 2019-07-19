Правозахисник пояснив, що не так із законом про педофілів трансляція



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Захаров пояснив журналістам, як потрібно вирішили проблему педофілії та покарання за злочин

Сьогодні, 19 липня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Що не так із законом про педофілів?»

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи, проаналізував закон про закон про посилення відповідальності за статеві злочини щодо неповнолітніх.

Він розповів також про створення відкритого реєстру таких злочинців, та про те, які загрози несе цей законодавчий документ.

Захаров пояснив журналістам, як потрібно вирішили проблему педофілії та покарання за злочин.

11 липня Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Законопроект номер 6449, розроблений представниками Радикальної партії, за основу і в цілому на позачерговому пленарному засіданні парламенту підтримали 247 народних депутатів. Ухваленим законом Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розкритикувала ухвалений народними депутатами закон, який передбачає примусову хімічну кастрацію засуджених за педофілію, і висловила сподівання, що президент його ветує.