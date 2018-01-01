Ракетний потенціал України (прес-конференція)

Експерт проаналізує стан ракетного потенціалу України

Сьогодні, 2 лютого, об 11:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Ракетний потенціал України» Запрошений гість: Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, який проаналізує стан ракетного потенціалу України, про напрацювання, про останні випробування крилатої ракети