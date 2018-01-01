Ракетний потенціал України (прес-конференція)
- Сьогодні, 11:00
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Випробування української крилатої ракети наземного базування
Експерт проаналізує стан ракетного потенціалу України
Сьогодні, 2 лютого, об 11:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Ракетний потенціал України»
Запрошений гість:
Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, який проаналізує стан ракетного потенціалу України, про напрацювання, про останні випробування крилатої ракети наземного базування, яка здатна точно уражати наземні та морські цілі.
Трансляцію прес-конференції дивіться тут:
Як відомо, 30 січня, відбулися успішні перші льотні випробування нової ракетної техніки - української крилатої ракети наземного базування, яка здатна точно уражати наземні та морські цілі.