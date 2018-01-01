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    Ракетний потенціал України (прес-конференція)

    Експерт проаналізує стан ракетного потенціалу України
    Сьогодні, 2 лютого, об 11:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Ракетний потенціал України» Запрошений гість: Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, який проаналізує стан ракетного потенціалу України, про напрацювання, про останні випробування крилатої ракети
    • Сьогодні, 11:00
    • Розсилка
    <span>Випробування&nbsp;української крилатої ракети наземного базування</span>
    Випробування української крилатої ракети наземного базування

    Експерт проаналізує стан ракетного потенціалу України

    Сьогодні, 2 лютого, об 11:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Ракетний потенціал України»

    Запрошений гість:

    Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, який проаналізує стан ракетного потенціалу України, про напрацювання, про останні випробування крилатої ракети наземного базування, яка здатна точно уражати наземні та морські цілі.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

    Як відомо, 30 січня, відбулися успішні перші льотні випробування нової ракетної техніки - української крилатої ракети наземного базування, яка здатна точно уражати наземні та морські цілі. 

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