У «Главкомі» презентація літературно-художнього проекту «Українці в колесі часу»

Оповідання, які увійшли до книжки, – написані фактично з натури, під враженнями поїздок автора на передову та зустрічей з пораненими бійцями

Сьогодні, 16 січня, о 10.00 в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція на тему: «Українці в колесі часу» (презентація літературно-художнього проекту) [READ_MORE] Запрошені гості: Олександр Карпенко, письменник; Тетяна Гущина, художниця і письменниця. Учасники прес-конференції презентуватимуть



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Оповідання, які увійшли до книжки, – написані фактично з натури, під враженнями поїздок автора на передову та зустрічей з пораненими бійцями

Сьогодні, 16 січня, о 10.00 в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція на тему: «Українці в колесі часу» (презентація літературно-художнього проекту)

Запрошені гості:

Олександр Карпенко, письменник;

Тетяна Гущина, художниця і письменниця.

Учасники прес-конференції презентуватимуть результат трирічної праці – книжки «2013-2015. На межі» та «Колесо часу». Це творче осмислення подій 2014-2016 років в Україні – філософія революції, війни і кохання в цей буремний час.

Оповідання, які увійшли до книжки, – написані фактично з натури, під враженнями поїздок автора на передову, зустрічей з пораненими бійцями, демобілізованими воїнами, які намагаються повернутися до нормального життя. Сюжети – це долі наших героїв, або синтез кількох доль. Але вони реальні майже на 100%. Журналісти одержать в подарунок книжки з автографами авторів.

Дивіться трансляцію презентації тут: