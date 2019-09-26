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    «Україна в світі після угоди РСМД». На скільки серйозною є російська ракетна загроза

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    «Україна в світі після угоди РСМД». На скільки серйозною є російська ракетна загроза

    Гості пресконференції дадуть відповідь на питання про причини краху угоди про знищення ракет середньої і малої дальності

    У пресцентрі ІА «Главком» 27 вересня презентує аналітичну записку «Україна в світі після угоди РСМД. Що можна і треба зробити для гарантування національної безпеки».

    Гості пресконференції дадуть відповідь на питання про причини краху угоди про знищення ракет середньої і малої дальності; на скільки серйозною для України є російська ракетна загроза.

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    Також обговорюватимуться симетрична і асиметрична стратегії виживання України в світі після угоди РСМД. Переваги і недоліки; практичні рекомендації щодо посилення безпеки України в умовах зникнення угод по контролю над озброєнням.

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