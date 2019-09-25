Президент України подякував Трампу за допомогу у двох війнах



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Президент також подякував європейським країнам за підтримку

Під час зустрічі в Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за підтримку України на тлі боротьби з окупантами та проти корупції.

Про це Зеленський заявив на прес-конференції з Трампом у Нью-Йорку.

«Ми маємо дві війни. Перша – з корупцією, але ми в цій війні, я певен, переможемо. Та моє першочергове завдання – зупинити війну на Донбасі й забрати назад наші території – Крим, Донбас. Дякую за вашу підтримку у цій справі», – зазначив Глава Української державипід час зустрічі.

Президент також подякував європейським країнам за підтримку.

«Тільки разом зі США та ЄС ми можемо зупинити війну», – додав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна – найбільша країна у Європі, але хоче бути ще й найзаможнішою. Він розповів, що відбулася зміна парламенту та уряду, перезавантажено Генеральну прокуратуру й запущено Вищий антикорупційний суд, ухвалено низку законів, які допоможуть пришвидшити економічне зростання й подолати корупцію.

Зеленський також наголосив на зацікавленості України в американських інвестиціях.

Зі свого боку Дональд Трамп зазначив, що вважає Україну стратегічно важливою для ЄС.

Президент США також наголосив на важливості збільшення товарообігу між країнами.

Глава Української держави подякував Президенту США за запрошення відвідати Вашингтон та запросив його здійснити візит в Україну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.