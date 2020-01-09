Якщо ви хочете розуміти логіку подій в наш час, то дивіться на 18 століття

В цьому столітті перемога не за великими батальйонами, а за горизонтальними об'єднаннями відчайдухів та професіоналів своєї справи, готових на все заради досягнення цілі

Повторю думку, про яку вже кажу років 10. Так, вибачте, що не напряму про літак й Трампа, але хочеться хоч трохи нести раціоналізму та стратегії в інформхаос, що зараз огорнув все навколо.

Якщо ви хочете більш-менш розуміти логіку подій в ХХІ-му столітті, то дивіться на століття 18-те.

Так-так, все рухається по спіралі, ви ж знаєте.

18 століття - це століття, коли панували транснаціональні корпорації свого часу, й саме вони підміняли собою нерідко державу.

Століття, коли не було яскраво вираженого світового гегемона, й за це право йшла жорстока боротьба. Світ був багатополярним і дуже небезпечним.

Століття авантюристів, які, об'єднавшись у взаємовигідні ватаги, міняли хід історії.

Століття, коли війна на певний час стала війною професіональних армій найманців.

Століття, коли національні держави без чіткого розуміння свого сюзерену ставали легким харчем для імперій. Коли великі блоки та союзи були гарантією виживання.

Століття, коли люди ставили свій індивідуальний успіх вище за будь-який інший, й тому легко йшли на службу до того, хто міг цей успіх забезпечити.

Століття, коли були популярні таємні союзи та масонські ложі.

Століття, коли маленькі групи людей, об'єднані чіткою метою та маючи незворушну хоробрість, мали шанс на те, щоб перемогти цілі країни та режими.

Століття, коли наука цінувалася передовсім як практичний засіб у гонитві імперій за лідерством у технологіях війни та масового виробництва.

Століття популістичних автократів та марнотратників, що, зрештою, програли суворим цинікам та революційним фанатикам, зате подарували світу красу бароко та рококо тощо. Погодьтесь - дуже багато паралелів можна провести.

Звичайно, з того часу змінилося все... й не змінилося нічого. Ніщо не є новим під місяцем. Все вже було в тій чи іншій формі. Й багато відповідей на нашу нинішню метушливо-галасливу епоху слід шукати там.

Головний висновок - шукайте свої малі групи, об'єднуйтесь та йдіть до своєї мети. В цьому столітті перемога не за великими батальйонами, а за горизонтальними об'єднаннями відчайдухів та професіоналів своєї справи, готових на все заради досягнення цілі.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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