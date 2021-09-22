В Англії пройшли перегони гумових каченят

Цікаво, чи така розвага була б популярною в Україні?

Близько 4000 жовтих пластмасових качок взяли участь у запливі в англійському місті Кентербері.

Традиційний заплив жовтих пластмасових качок проходить в англійському місті Кентербері. Іграшкові учасники жваво пливуть по річці Стаур. По обох берегах розташувалися глядачі.

Всі уважно стежать за пластмасовими плавцями. Адже на качок тут прийнято робити ставки. Переможців чекає грошовий приз, повідомляє NTD.

Заплив організував місцевий клуб. У змаганнях беруть участь 4000 жовтих іграшок. На кожну поставили один фунт стерлінгів.

Качка, що перемогла, принесла своєму спонсору 250 фунтів стерлінгів. Нагорода за друге місце – 100 фунтів. Володарі третього і четвертого місць отримали подарункові карти по 50 фунтів.

Повідомляється, що змагання пластикових качок благодійні. Тому все решта грошей підуть на потреби Кентербері і міжнародну допомогу.

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