Німеччина вперше через санкції заборонила продаж російської нерухомості

Оголошення про нерухомість, продаж якої заблокували, було створене ще у 2021 році

Влада Берліна вперше не дозволила продати нерухомість громадянці Росії, яка потрапила в санкційний перелік Європейського Союзу. Про це повідомляє RBB24.

Імені росіянки, яка намагалася продати нерухомість у Берліні, правоохоронці не називають. Оголошення про продаж було створене ще у 2021 році, але угода затяглася.

Після оголошення санкцій ЄС нотаріус, який супроводжував продаж нерухомості, повідомив банк і фінансові органи про те, що його клієнтка більше не може отримувати дохід від своїх активів. Як наслідок, на угоди з її участю було накладено заборону.

За даними RBB, з 2004 по 2021 роки російські громадяни інвестували в берлінську нерухомість 546 млн євро. Пошук усіх активів, які можуть підлягати санкціям, ускладнює відсутність єдиної бази даних нерухомості.

Крім того, не завжди можна встановити, кому саме належить нерухомість – особі чи компанії. Як зазначає видання, російський олігарх Аркадій Ротеберг кілька років тому продав люксову нерухомість вартістю кілька мільйонів євро офшорним компаніям на Кіпрі, які належать його доньці – вони, на відміну від Ротенберга, під санкції не підпадають.

Водночас на тлі посилення санкцій проти РФ Німеччина починає все активніше боротися з непрозорою структурою власності, додає видання. Так, із 2017 року в країні діє реєстр, де компанії мають задекларувати своє майно до кінця 2022-го. Станом на зараз із 1,7 мільйона компаній це зробили 850 тисяч.

Нагадаємо, раніше прокуратура Мюнхена та Федеральне управління кримінальної поліції раніше конфіскували три квартири в Мюнхені, які належали депутату нелегітимної Державної думи та його дружині. Це перший випадок у Німеччині, коли через санкції російські активи були не просто заморожені, але й конфісковані.

Також раніше стало відомо, що під санкції ЄС та США не потрапили сім осіб з керівного складу банків, які обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс.

Раніше повідомлялося, що економіка Росії за місяць почала набирати темпи падіння. За даними Мінекономрозвитку РФ, російська економіка у травні 2022 року скоротилася на 4,3% у річному порівнянні після зниження на 2,8% у квітні.

Російські підприємці в регіональних та галузевих виданнях все частіше скаржаться на руйнівний вплив санкцій, які були запроваджені проти Росії у відповідь на агресію проти України.

Тим часом Росія допустила дефолт щодо євробондів.