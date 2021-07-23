Дощі затопили курортну Кирилівку. Люди пересуваються на матрацах (відео)

Дітвора навіть влаштувала заплив на матрацах по двору

Учора в селищі понад шести годин йшов дощ

Курортна Кирилівка, що у Запорізький області, постраждала не лише від нашестя медуз та комарів, а також зазнала збитків від дощу. Учора в селищі більше 6 годин йшов дощ, тож Кирилівка перетворилася на суцільний басейн. Люди плавали на надувних кругах та матрацах просто у дворах будинків.

Негоді передували потужний ураган і смерч, які відпочивальники знімали на відео на острові Бірючому.

Нагадаємо, учора на курортну Кирилівку налетів потужний торнадо. Відповідні відео були опубліковані очевидцями у соцмережах.

Як раніше повідомляв «Главком», на популярному в українців курорті Кирилівка, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз.

Тим часом, невтішну інформацію про «навалу медуз та комарів у Бердянську» заперечив на своїй сторінці в Facebook освітній омбудсмен Cергій Горбачов, який відпочиває з сім’єю на морі.

«Оскільки вже більше тижня відпочиваємо на Середній Косі, маю власні враження та спостереження. Спойлер: медузи і комарі є, але не завжди і не всюди, а відпочинком ми задоволені», – наголосив він.

Пізніше стало відомо, що власники баз відпочинку вдалися до радикальних дій, аби зупинити нашестя медуз, яке відлякує відпочивальників. Вони почали встановлювати огороджувальні сітки.