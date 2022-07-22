Росія закладає основи для наступної війни

Кремль хоче анексувати частину України. Чим це може завершитись

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В последнее время в публичном пространстве озвучивается много разных версий насчет присоединения Россией оккупированных ею территорий Украины. Варианты: от создания квази-государства «Новороссия» до прямой аннексии Херсонской и Запорожской областей. Люди (даже эксперты) не всегда понимают для чего и о чем враг планирует «референдумы», что и как он может аннексировать.

Чем ближе к 11 сентября («Единый день голосования» в России) тем больше будет путаницы. В то же время, все действия Кремля в этом плане могут проходить только по схеме, четко обозначенной в законодательстве РФ. Конечно, его, по велению царя, Госдума может быстро изменить, но пока исходим из того, что есть на данный момент.

Первое, что нужно отметить, – аннексия украинской территории уже определена путиным как реальная главная цель его «спецоперации». Которая, впрочем, является лишь промежуточной на пути к полному уничтожению россией украинской государственности.

Однако, сегодня «вторая армия мира» уже пять месяцев не может полностью «освободить» даже одну Луганскую область

Для Москвы предпочтительнее, чтоб дальнейшее уничтожение шло уже не в виде прямой агрессии, а постепенно, в результате возвращения к гибридной форме войны. Это, кстати, – вторая данность из системы координат действий Кремля, проявившаяся в последнее время, в частности, участившимися сигналами к переговорам.

И третье – структура этой аннексии еще окончательно не определена, поскольку зависит от успехов российских военных. Пока даже в Кремле точно не знают, что и как они будут аннексировать. Практически планом минимум являются Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, – то есть, тот самый наземный коридор в Крым. Но формально Россия не может аннексировать части территории другого государства без «добровольной» просьбы этого государства. Такая позиция обозначена в федеральном конституционном законе РФ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации».

Понятно, что добровольной просьбы Украины присоединить часть ее территории к РФ не будет никогда. Поэтому, чтоб аннексировать какую-то территорию (кстати, понятие «аннексия» в российском законодательстве отсутствует) РФ сначала должна оккупировать ее, потом создать на оккупированной территории «государство» либо «государства», признать их, и только потом на этих территориях должны пройти «референдумы» о присоединении к России. Уже после этого, «государства» обращаются к Москве с просьбой о присоединении, и только тогда Госдума рассматривает вопрос о включении их в РФ.

Поэтому так много непоняток с референдумами и возможными потенциальными субъектами аннексии

По Херсонской и Запорожской областям – особенно, учитывая отсутствие там «государств» и контроля над их территориями в административных пределах. В принципе, они могут объявить свои «ХЗНР» в границах тех территорий, которые на сегодня оккупированы де-факто и не зацикливаться на контроле всей Херсонской и Запорожской областей. Но все равно им еще придется провести там референдумы о создании этих «государств» (или, может быть, одного «государства»), потом Россия должна признать эти образования, а уже потом – просьба о присоединении. При этом, отдельного референдума «о присоединении» может и не быть, они могут в первом, – «о независимости», – сразу заложить вопрос о «последующем присоединении к РФ». Но в любом случае, в условиях контр-наступательных действий ВСУ, когда нет стабильной «границы», ничего этого сделать невозможно…

С Донецком и Луганском тоже не просто. Дело в том, что так называемые «ДНР» и «ЛНР» уже признанные РФ в качестве «независимых государств», обозначили в «Конституциях», свои территории в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины. И Путин уже признал их в пределах этих границ. На «референдумах», которые они провели в 2014 году вопрос о присоединении к России не стоял. Следовательно, сейчас должны пройти референдумы о присоединении к РФ именно в пределах административных границ двух областей. А для этого, их, снова-таки, нужно полностью и стабильно контролировать, – чего не позволяют россиянам ВСУ…

Так что, все эти разговоры о референдумах и сроках их проведения… – на сегодняшний день это скорее пропаганда и манипуляции, чем реальные, утвержденные планы

Цель обозначена, но вот ее реализация все еще писана вилами по воде. А дата 11 сентября выглядит на фоне всего сказанного уже не реальной.

Кстати, возможности выхода субъектов РФ из состава федерации ее конституция не предусматривает! То есть, мирным путем отделения когда-то аннексированных территорий от России произойти не может. Поэтому любая аннексия – это начало потенциальной войны РФ в будущем. И именно поэтому она обречена!

Джерело: блог Сергія Гармаша

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