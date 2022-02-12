Три мертві ворони. Солістка гурту Go_A здивувала образом на шоу Нацвідбору (відео)

На сцені с оліска гурту Катерина Павленко з’явилася у зеленій сукні, яку прикрашали три мертві ворони

На сцені с оліска гурту Катерина Павленко з’явилася у зеленій сукні, яку прикрашали три мертві ворони

Гурт вкотре продемонстрував на сцені приголомшливе шоу

У Києві відбувся фінал Національного відбору на «Євробачення-2022». Розпочав його своїм запальним виступом гурт Go_A з піснею «Шум». Так, колектив торік вже штурмував музичний конкурс із цією композицією та посів на «Євробаченні» п'яте місце.

Катерина Павленко дивувала глядачів своїм потужним голосом. Також гурт вкотре продемонстрував на сцені приголомшливе шоу.

На Нацвідборі гурт виступив із абсолютно новою сценографією та костюмами. Соліска гурту Катерина Павленко здивувала вибором костюму. На сцені вона з’явилася у зеленій сукні, яку прикрашали три мертві ворони, що ніби піднімають її повітря.

Автором сценічного образу став український стиліст Назар Дідик. Відповідаючи на питання про мертвих птахів на сукні, солістка GO_A пояснила, що це «особиста відсилка до певних людей».

Фінал Національного відбору проходить у форматі телевізійного концерту. Пряма трансляція розпочалась о 18:30 в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Подивитися нацвідбір онлайн можна на YouTube та Facebook.

Ведучими фіналу нацвідбору стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко, а у трійці членів журі – українські співачки Джамала та Тіна Кароль.

У фіналі нацвідбору за право представляти Україну на Євробаченні 2022 боряться вісім артистів. Вони вимтупили у такому порядку:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Kalush Orchestra Roxolana Wellboy Alina Pash

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