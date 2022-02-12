Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2022

Стало відомо, хто переміг у Національному відборі на Євробачення-2022

Пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться у травні

У суботу, 12 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2022, яке пройде у травні в Турині. Перемогу виборола Alina Pash. Вона поїде представляти Україну в Турин.

Спеівачка отримала найвищу кількість балів за результатами голосування суддів та глядачів.

Нагадаємо, цьогоріч на Національному відборі змінились правила. Вперше з 2015 року організатори вирішили проводити й транслювати конкурс самостійно на UA:Суспільне. Через це й змінився формат відбору, адже керівництво вирішило скасувати два півфінали й провести один фінал.

У фінал потрапили восьмеро виконавців. Це Alina Pash, гурти Cloudless, Kalush Orchestra та Our Atlantiс, Barleben, який замінив Laudа, Michael Soul, Roxolana та Wellboy.

Суддями Національного відбору Євробачення цьогоріч стали українська виконавиця Тіна Кароль, режисер та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін, співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Судді поставили фіналістам такі бали:

Alina Pash – 8

Wellboy – 7

Kalush Orchestra – 6

Our Atlantic – 5

Barleben – 4

Roxolana – 3

Michael Soul – 2

Cloudless – 1.

Згідно з правилами голосування, загальна оцінка кожного учасника складалася з оцінки від глядачів (50%) та суддів (50%). Глядачі голосували у спеціально відведений для цього час за допомогою SMS або у додатку Teleportal.

Бали глядачів:

Kalush Orchestra – 8

Alina Pash – 7

Wellboy – 6

Roxolana – 5

Cloudless – 4

Barleben – 3

Our Atlantic – 2

Michael Soul – 1

Загальний результат:

Alina Pash – 15

Kalush Orchestra – 14

Wellboy – 13

Roxolana – 8

Barleben – 7

Our Atlantic – 7

Cloudless – 5

Michael Soul – 3.

Господарем цьогорічного Євробачення-2022 є італійське місто Турин, адже минулого року на Євробаченні-2021 переміг італійський музичний гурт Maneskin.

На арені PalaOlimpico виступатимуть учасники з 41 країни.

Півфінали відбудуться 10 і 12 травня – Україна виступить у першому, а фінал - 14 травня.

Італія приймає Євробачення втретє за його історію - раніше це було у Неаполі (1965 рік) і в Римі (1991 рік). Нагадаємо, перед початком фіналу нацвідбору на Євробачення-2022 під будівлею активісти влаштували акцію протесту проти фіналістки Alina Pash. Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що фіналістка Нацвідбору на «Євробачення» Alina Pash виступала в окупованому Криму. Відомо, що 2015 року знаменитість дала концерт на весіллі українки. Юзери пригадали інтерв'ю Паш Катерині Осадчій, де вона сказала, що перетнула кордон з Росії – летіла до Криму з Москви. Прихильники конкурсу обурювалися та писали про порушення правил участі в Національному відборі. Невдовзі знаменитість пояснила, що не літала тоді на півострів, а їхала автобусом з України. А щодо інтерв'ю Катерині Осадчій, вона зазначила, що обмовилася, бо не правильно зрозуміла запитання. Втім, Паш підтвердила, що у Москві вона все ж була, але за місяць до концерту, на пересадці, коли поверталася зі Стамбулу. За її словами, саме ці дві події вона переплутала. Також Аліна вкотре наголосила, що завжди вважала та вважатиме Крим українським.

Раніше співак Антон Вельбой, який виступає під сценічним ім'ям Wellboy, презентував довгоочікувану прем'єру треку для Нацвідбору «Євробачення».

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.

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