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    Посол Швеції привітав українську збірну з перемогою відомим гаслом

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    Посол Швеції привітав українську збірну з перемогою відомим гаслом
    Фото: з відкритих джерел

    Ще перед грою Тіберг опублікував фото у формі та з двома схрещеними прапорцями в руках – України та Швеції

    Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг оригінально привітав збірну України з перемогою в 1/8 фіналу Євро-2020.

    Дипломат прокоментував перемогу «жовто-синіх» українським патріотичним слоганом у Twitter. Він написав: «Слава Україні, героям слава!».

    До слова, ще перед грою Тіберг опублікував фото у формі та з двома схрещеними прапорцями в руках – України та Швеції.

    «Прогноз на сьогодні: переможці будуть жовто-синіми!» – пожартував тоді дипломат.

    Користувачі в коментарях подякували Тібергу за підтримку, а гравцям футболістів Швеції – за відмінну гру. Матч підписники посла назвали видовищним і гідним.

    Нагадаємо, учора, 29 червня, збірна України провела блискучий матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції.Команда Андрія Шевченка вигравала під час зустрічі, потім дозволила суперникам зрівняти рахунок, але на останній хвилині зуміла вирвати перемогу. Передачею Олександра Зінченка скористався Артем Довбик, котрий у падінні ударом головою приніс нашій команді перемогу і вихід до чвертьфіналу.

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    Теги: Швеція НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Артем Довбик
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    Посол Швеції привітав українську збірну з перемогою відомим гаслом