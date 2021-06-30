Неймовірні емоції Шевченка після фінального свистка в матчі зі Швецією (фото)
Збірна України вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи і зіграє з Англією
Андрій Шевченко, який 120 хвилин матчу зі Швецією був дуже зосередженим, після фінального свистка, який засвідчив перемогу українців, дав волю емоціям. Головний тренер збірної України зняв з гри капітана Андрія Ярмоленка і випустив дебютанта Артема Довбика. І дніпровець приніс нам перемогу.
Коли ж пролунав фінальний свисток, Шевченко буквально «вибухнув».
У чвертьфіналі збірна України зіграє з командою Англії.
Подробиці: Збірна України «прибила» шведів і вийшла до 1/4 фіналу Євро
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