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    Неймовірні емоції Шевченка після фінального свистка в матчі зі Швецією (фото)

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    Неймовірні емоції Шевченка після фінального свистка в матчі зі Швецією (фото)
    Фото з відкритих джерел

    Збірна України вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи і зіграє з Англією

    Андрій Шевченко, який 120 хвилин матчу зі Швецією був дуже зосередженим, після фінального свистка, який засвідчив перемогу українців, дав волю емоціям. Головний тренер збірної України зняв з гри капітана Андрія Ярмоленка і випустив дебютанта Артема Довбика. І дніпровець приніс нам перемогу.

    Коли ж пролунав фінальний свисток, Шевченко буквально «вибухнув».

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    У чвертьфіналі збірна України зіграє з командою Англії.

    Подробиці: Збірна України «прибила» шведів і вийшла до 1/4 фіналу Євро

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Неймовірні емоції Шевченка після фінального свистка в матчі зі Швецією (фото)