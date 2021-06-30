Ярмоленко увійшов до числа найкращих гравців Євро-2020

Капітан української збірної піднявся на четверту сходинку рейтингу УЄФА

31-річний півзахисник збірної України та англійського «Вест Гема» Андрій Ярмоленко увійшов до числа найкращих гравців чемпіонату Європи-2020 за підсумками зустрічей стадії 1/8 фіналу. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

УЄФА, завдяки спеціально створеному алгоритму, що враховує найбільш важливі статистичні дані для гравців кожної позиції, визначає індекс корисності кожного футболіста Євро-2020.

Лідером в цьому рейтингу є форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, за ним розташовується нападник збірної Чехії Патрік Шик, а замикає трійку найкращих представник збірної Німеччини Робін Госенс.

У порівнянні з груповим етапом, змін в трійці лідерів не відбулося. На четверту позицію в рейтингу вдалося забратися представнику збірної України – нападаючому Андрію Ярмоленку, на п'ятому місці опинився хорват Лука Модріч.

У чотирьох зустрічах поточного Євро-2020 на рахунку Ярмоленко два забиті м'ячі і дві результативні передачі.

Збірна України в 1/8 фіналу здолала команду Швеції - 2:1. У чвертьфіналі наша команда зустрінеться з англійцями.