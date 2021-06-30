  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Ярмоленко увійшов до числа найкращих гравців Євро-2020

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ярмоленко увійшов до числа найкращих гравців Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Капітан української збірної піднявся на четверту сходинку рейтингу УЄФА

    31-річний півзахисник збірної України та англійського «Вест Гема» Андрій Ярмоленко увійшов до числа найкращих гравців чемпіонату Європи-2020 за підсумками зустрічей стадії 1/8 фіналу. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

    УЄФА, завдяки спеціально створеному алгоритму, що враховує найбільш важливі статистичні дані для гравців кожної позиції, визначає індекс корисності кожного футболіста Євро-2020.

    Лідером в цьому рейтингу є форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, за ним розташовується нападник збірної Чехії Патрік Шик, а замикає трійку найкращих представник збірної Німеччини Робін Госенс.

    У порівнянні з груповим етапом, змін в трійці лідерів не відбулося. На четверту позицію в рейтингу вдалося забратися представнику збірної України – нападаючому Андрію Ярмоленку, на п'ятому місці опинився хорват Лука Модріч.

    У чотирьох зустрічах поточного Євро-2020 на рахунку Ярмоленко два забиті м'ячі і дві результативні передачі.

    Збірна України в 1/8 фіналу здолала команду Швеції - 2:1. У чвертьфіналі наша команда зустрінеться з англійцями.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ярмоленко увійшов до числа найкращих гравців Євро-2020