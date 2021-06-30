Шевченко налаштований здивувати збірну Англії

Національна команда України вперше в історії зіграє в чвертьфіналі чемпіонату Європи

Збірна України перемогла Швецію і вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Там на неї чекає збірна Англії. Головний тренер нашої команди Андрій Шевченко розповів, як футболісти готуватимуться до гри з британцями, яка відбудеться 3 липня.

«Зараз уже практично завершальна частина турніру. Будемо відновлювати футболістів перш за все фізично й психологічно. Сил віддали дуже багато, – розповів Шевченко. – Щоб досягти цього результату, треба мати віру та стійкість. Футболісти це показали на полі. Збірна Англії – сильна команда з хорошими виконавцями й довгою лавою запасних. Я подивився перший тайм її матчу з Німеччиною. Це дуже потужна команда, я це чудово знаю. У неї дуже хороший тренер. Ми розуміємо, наскільки важким буде поєдинок. Зараз найголовніше – відновити свої сили. Будемо намагатися нав'язати англійцям щось, що дасть нам можливість досягти позитивного результату».

Збірна України здолала Швецію в 1/8 фіналу. На 120-й хвилині вирішальний гол забив Артем Довбик.