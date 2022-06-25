Гучно гепнувся. Патріарх Кирило упав під час освячення храму у Новоросійську (відео)

Через коронавірусні обмеження патріарх не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах

Предстоятель Російської православної церкви Кирило сьогодні, 25 червня, впав під час освячення храму у Новоросійську.

«Не встигли ні співробітники охорони, ні служба протоколу, ні єпископи, що стоять поруч. Патріарх забився спиною об ребро кафедри. Літургія продовжилася. Митрополит Григорій та місцевий єпископ Феогност винувато дивляться спідлоба на патріарха і чекають на реакцію. Але винні коронавірусні обмеження, через які патріарх не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах», – прокоментував інцидент богослов Андрій Кураєв.

Нагадаємо, раніше Кирило під час богослужіння згадав загарбницьку війну, яку Росія веде в Україні. Гундяєв похвалив окупантів за «мужність і самопожертву», про які йому нібито розповіли священники, які опікуються рашистськими військовими. За словами патріарха Кирила, окупанти у своїх вчинках в Україні керуються не грошима чи наказами керівництва, їхньою мотивацією є православне виховання.

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