Кого готують семінарії Московської церкви в Україні? Мережу збурили свіжі фото випускників

Соцмережі звернули увагу на форму семінаристів Московської церкви

15-го червня відбувся випуск богословського відділення Володимир-Волинського Духовного училища, що діє при Успенському соборі Української православної церкви московського патріархату. У соцмережах люди почали обурюватися формі, у якій були одягнуті випускники, її порівнюють із військовим строєм кадетів часів російської імперії. Про випуск повідомили на сторінці училища у Facebook.

Цьогоріч навчання закінчили четверо випускників, урочистості відбулися у Свято-Успенському кафедральному соборі, що досі підпорядковується московському патріархату. На них були присутні викладацький колектив, батьки, випускники та вихованці училища. Дипломи вручав ректор – митрополит Володимир, який водночас є і настоятелем Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП.

Проте громадськість обурила форма, у яку одягнуті випускники. Її порівнюють із військовою, яку носили за часів царювання Миколая, якого канонізує РПЦ.

Семінаристи у дивній як для священників формі

Першим обурення висловив отець Роман Янів з Горохівщини. «Що за форма в духовному училищі, фуражка і стрій часів канонізованого в РПЦ Ніколая кровавого, він же, царь батюшка», – написав священник.

Згодом фото випускників духовного училища почали ширитися соцмережами. Валентин Малиновський написав у фейсбуці: «Якщо хтось ще вважає, що «руській мір» це якесь абстрактне явище, що знаходиться десь далеко від нас, то це не так. Місто Володимир Волинської області, дев’ятий рік війни з рашистами, 15 червня 2022 р. – випуск богословського відділення духовного училища московського пархату», – йдеться у дописі.

Іспит по Закону Божому за часів імперської Росії

Люди ж знову звернули увагу на форму: «Що за форма?», «Отечество «будуть охороняти від Карпат до Камчатки, коли народ буде думати про організації в яку вступає», «Хтось же має це зупинити!», «Скільки ще? Дивуюся землякам і, навіть, родичам, які вперто йдуть до московських попів й вислуховують їх облуду», «Нічого не допоможе. Тільки заборона», «Це не богословське відділення, а кадетське. І це Волинська область! Жах!».

Священники у формі часів російської імперії

Тож, як бачимо, численні заяви УПЦ МП, що вони автокефальні і не мають відношення до російської православної церкви, не сходяться із реаліями. Адже, не зважаючи на 9-ий рік війни та обстріли росіянами храмів УПЦ, вони й далі своїми звичаями, настроями, мовою та діяннями наслідують російську церкву.

Раніше керівник Російської православної церкви Кирило Гундяєв прокоментував Собор Української Православної Церкви Московського патріархату, де було ухвалено рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ»

Нагадаємо, Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.