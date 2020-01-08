Авіакатастрофа літака МАУ: Іран відмовився надавати «чорні скрині» компанії Boieng
Поки невідомо, якій країні будуть передані знайдені чорні ящики для їх подальшого аналізу
Іран не буде передавати чорний ящик розбитого українського авіалайнеру компанії «Боїнг».
Про це заявив в середу глава тегеранської організації цивільної авіації Алі Абідзаде.
Він також заявив, що не ясно, в яку країну Іран надішле скриньку, щоб її дані могли бути проаналізовані, повідомляє агентство Mehr.
Нагадаємо, що на місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики.
За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані. Іранські ЗМІ також опублікували імена загиблих українців на борту літака МАУ
Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.
Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.
Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.