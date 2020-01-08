Авіакатастрофа літака МАУ: Іран відмовився надавати «чорні скрині» компанії Boieng



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Катастрофа літака МАУ сталась 8 січня в Ірані

Поки невідомо, якій країні будуть передані знайдені чорні ящики для їх подальшого аналізу

Іран не буде передавати чорний ящик розбитого українського авіалайнеру компанії «Боїнг».

Про це заявив в середу глава тегеранської організації цивільної авіації Алі Абідзаде.

Він також заявив, що не ясно, в яку країну Іран надішле скриньку, щоб її дані могли бути проаналізовані, повідомляє агентство Mehr.

Нагадаємо, що на місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики.

За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані. Іранські ЗМІ також опублікували імена загиблих українців на борту літака МАУ

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.