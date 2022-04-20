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    Киянка стала Мадонною на іконі в італійському храмі

    Киянка стала Мадонною на іконі в італійському храмі
    facebook.com/pavel.levushkan

    Жінка із дитиною стала символом стійкості українських матерів під час війни

    Жінка з Києва Тетяна Близняк, яка годує свою дитину в метро – тримісячну доньку Марічку, через бомбардування ЗС РФ, яку зняв угорський журналіст Андраш Фьольдеш, стала прототипом ікони, що з'явилася в храмі Неаполя. Про це повідомив пастор Павло Левушкан.

    В образі ікони фото зобразила художниця із Дніпра Марина Соломеннікова.

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    Киянка стала Мадонною на іконі в італійському храмі
    Киянка стала Мадонною на іконі в італійському храмі
    Киянка стала Мадонною на іконі в італійському храмі

    «Пізніше я знову побачила її (Тетяну) в новинах 24 каналу, де її, по суті, порівнювали з іконою Мадонни з немовлям. Але в цій новині не було вказано фотографа. Проте я дуже хотіла знайти, чия це робота і чи є фото з інших ракурсів, але в моїй голові вже склалися всі пазли побаченого і прочитаного – ця жінка з дитиною була символом усіх українських матерів, які повинні ховатися від російської зброї в бомбосховищах. Образ жінки на фотографії був настільки безневинний, що, на мою думку, світився навіть без ілюстрації», – зазначила Соломеннікова.

    Її робота розлетілася у всьому світі. Тепер Київська мадонна у метро стала іконою у католицькому храмі у Неаполі. Поряд із нею вже відбуваються богослужіння.

    До слова, парламент Італії дозволив відправити зброю в Україну.

    Раніше італійський прем'єр після дзвінка Путіну зробив невтішне зізнання. Маріо Драгі переконався: розмови з Путіним не мають сенсу.

    Теги: росія окупанти церква метро війна Італія бомбардування Україна жінка окупація #stoprussia
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    Киянка стала Мадонною на іконі в італійському храмі