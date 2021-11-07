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    Київські гастролі 15 крадійок із Закарпаття завершилися. Інтерв'ю із затриманими

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    Грабіжниці орудували на вулицях Шевченківського району - Київські гастролі 15 крадійок із Закарпаття завершилися. Інтерв'ю із затриманими
    Грабіжниці орудували на вулицях Шевченківського району
    скріншот із відео

    Столичні правоохоронці затримали одразу 15 грабіжниць у Шевченківському районі

    6 листопада правоохоронці Шевченківського району Києва затримали одразу 15 крадійок.

    Telegram-канал «Київ Оперативний» опублікував відео затримання, під час якого горе-грабіжниці розповіли свої історії.

    Раніше в Києві було викрито банду небезпечних грабіжниць ромської національності, які закидають потерпілих камінням і застосовують газові балончики.

    Влітку поліція Київщини затримала двох шахрайок ромської національності, які видурили 240 тис. грн. у літнього подружжя з Рокитного.

    А в селі Трушки Білоцерківського району жінки ромської народності викрали у місцевої жительки 40 тис. грн. При цьому одна зі злодійок вкусила потерпілу.

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    Теги: Київ поліція злочин
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    Київські гастролі 15 крадійок із Закарпаття завершилися. Інтерв'ю із затриманими