Відмовлявся одягнути маску: у Рівному поліцейські закували в наручники пасажира тролейбуса (відео)

У Рівному патрульні затримали пасажира тролейбуса, який відмовлявся одягнути маску

У Рівному патрульні затримали 31-річного пасажира тролейбуса, який відмовлявся одягнути маску в громадському транспорті і показати документи правоохоронцям. Інцидент стався у субому, 6 листопада, на зупинці «Ремзавод». Про це повідомила ITV media group з посиланням на речницю патрульної поліції Рівненщини Наталію Кітюк.

За її словами, патрульних на місце викликав водій тролейбуса. Він розповів, що на зупинці виник конфлікт з пасажиром, який відмовляється одягати захисну маску.

За вказаною адресою прибули патрульні та виявили в тролейбусі пасажира без маски. На зауваження правоохоронців чоловік не реагував.

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«Одягнути маску, показати документи або представитись на вимогу поліцейських посажир категорично відмовився, поводився зухвало. Інспектори затримали чоловіка із застосуванням спеціального засобу і доправили в управління поліції для встановлення особи», – розповіла речниця патрульної поліції.

На 31-річного чоловіка склали адміністративний матеріал за ч.2 ст.44-3 (Перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот). Злочин передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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