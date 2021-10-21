Лідер гурту «Ляпіс 98» вдарив чоловіка на концерті у Полтаві (відео)

Постраждалий відмовився писати заяву в поліцію та сказав, що претензій до музиканта не має

Соліст гуртів «Ляпіс 98» і Brutto Сергій Міхалок на своєму концертів у Полтаві 20 жовтня вдарив чоловіка на сцені. Інцидент вдалося зняти на відео відвідувачам заходу.

Відомо, що концерт гурту «Ляпіс 98» відбувся у Полтаві 20 жовтня у палаці дозвілля «Листопад». На відео видно, як на сцену до артистів вийшов невідомий чоловік з гітарою. Міхалок спочатку привітався з чоловіком, але потім почав вимагати показати квиток.

«Квиток свій покажи, по-перше. Ти як сюди потрапив? Як ти потрапив сюди?! Покажи квиток! На шару? Чи ти прийшов на неулюбленого артиста?» — звернувся фронтмен гурту до чоловіка.

Словесна суперечка закінчилася тим, що Міхалок схопив відвідувача та вдарив головою. Чоловік упав, а згодом його забрали зі сцени.

Як повідомили у поліції місцевому виданню Kolo, до них надходили повідомлення щодо цієї події від свідків. Вони знайшли постраждалого чоловіка, але той відмовився писати заяву, сказав, що претензій до музиканта не має.

Варто зазначити, що у 2015 році також у Полтаві Сергій Міхалок під час виступу гурту Brutto після виконання однієї з пісень затіяв бійку із одним із відвідувачів.

До слова, у 2020 році музикант отримав звання заслуженого артиста України, Міхалок активно підтримував Революцію гідності в Україні, а його пісня «Воины Света» стала одним із символів Майдану.

Минулого року лідер груп «Ляпіс 98» і Brutto записав різке звернення до Тихановської.

Також колишній лідер гурту «Ляпіс Трубецькой» звернувся до Лукашенка (відео).