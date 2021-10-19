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    Барбі-диригентка: на честь української музикантки створена нова лялька (фото)

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    Лялька виготовлена для вистави, яка проходить в Одесі - Барбі-диригентка: на честь української музикантки створена нова лялька (фото)
    Лялька виготовлена для вистави, яка проходить в Одесі
    фото Оксана Линів/Facebook

    Барбі одягнена у чорний елегантний костюм і зі смичком

    В Україні створили ляльку-Барбі на честь знаменитої диригентки Оксани Линів. Про це українська музикантка повідомила на сторінці у Facebook.

    «Нова Барбі-диригентка, ексклюзивно виготовлена для вистави, яка проходить в Одесі», – йдеться в повідомленні.

    Барбі-диригентка одягнена як її прототип: у чорний елегантний костюм і зі смичком.

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    Барбі-диригентка: на честь української музикантки створена нова лялька (фото)
    Барбі-диригентка: на честь української музикантки створена нова лялька (фото)
    Барбі-диригентка: на честь української музикантки створена нова лялька (фото)
    Барбі-диригентка: на честь української музикантки створена нова лялька (фото)
    Барбі-диригентка: на честь української музикантки створена нова лялька (фото)
    Барбі-диригентка: на честь української музикантки створена нова лялька (фото)
    Барбі-диригентка: на честь української музикантки створена нова лялька (фото)
    Барбі-диригентка: на честь української музикантки створена нова лялька (фото)

    Нагадаємо, нещодавно знаменитий італійський театр Teatro Comunale Bologna (Муніціпальний театр у Болоньї) запросив львів'янку Оксану Линів на посаду музичної директорки та головної диригентки. Оксана Линів має стати музичною директоркою театру з січня 2022 року.

    Оксана Линів – українська диригентка родом з Бродів Львівської області. Навчалася у Львівському музучилищі імені Станіслава Людкевича та Львівській державній музичній академії.

    Починала музичну кар’єру Оксана Линів у Львівській опері. У студентські роки працювала асистентом головного диригента.

    За розвиток української культури Оксана Линів отримала звання Почесного Амбасадора Львова. У 2016 році вона заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt і з того часу очолює його як арт-директор.

    Останні три роки диригентка очолювала оперу у місті Граца, що на південному сході Австрії. В Україні Оксана Линів готує одразу кілька проєктів: займається розвитком талановитої української молоді, заснувала Молодіжний симфонічний оркестр України.

    Під час урочистостей до Дня Незалежності у 2021 році президент України Володимир Зеленський нагородив Оксану Линів орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.


    Влітку цього року українка Оксана Линів з оркестром зірвала овації у Байройті (фото).

    Також українку Оксану Линів німецькі критики визнали найкращою диригенткою 2020 року.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Головний диригент Опери Граца Оксана Линів: Коли я поставила твір Скорика у Мюнхені, мене питали: Хто це?!


    Теги: музика Львів театр фестиваль
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    Барбі-диригентка: на честь української музикантки створена нова лялька (фото)