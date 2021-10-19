Барбі-диригентка: на честь української музикантки створена нова лялька (фото)

Лялька виготовлена для вистави, яка проходить в Одесі

Барбі одягнена у чорний елегантний костюм і зі смичком

В Україні створили ляльку-Барбі на честь знаменитої диригентки Оксани Линів. Про це українська музикантка повідомила на сторінці у Facebook.

«Нова Барбі-диригентка, ексклюзивно виготовлена для вистави, яка проходить в Одесі», – йдеться в повідомленні.

Барбі-диригентка одягнена як її прототип: у чорний елегантний костюм і зі смичком.

Нагадаємо, нещодавно знаменитий італійський театр Teatro Comunale Bologna (Муніціпальний театр у Болоньї) запросив львів'янку Оксану Линів на посаду музичної директорки та головної диригентки. Оксана Линів має стати музичною директоркою театру з січня 2022 року.

Оксана Линів – українська диригентка родом з Бродів Львівської області. Навчалася у Львівському музучилищі імені Станіслава Людкевича та Львівській державній музичній академії. Починала музичну кар’єру Оксана Линів у Львівській опері. У студентські роки працювала асистентом головного диригента. За розвиток української культури Оксана Линів отримала звання Почесного Амбасадора Львова. У 2016 році вона заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt і з того часу очолює його як арт-директор. Останні три роки диригентка очолювала оперу у місті Граца, що на південному сході Австрії. В Україні Оксана Линів готує одразу кілька проєктів: займається розвитком талановитої української молоді, заснувала Молодіжний симфонічний оркестр України. Під час урочистостей до Дня Незалежності у 2021 році президент України Володимир Зеленський нагородив Оксану Линів орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Влітку цього року українка Оксана Линів з оркестром зірвала овації у Байройті (фото).

Також українку Оксану Линів німецькі критики визнали найкращою диригенткою 2020 року.



