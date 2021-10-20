Селін Діон скасувала концерти через серйозні проблеми зі здоров'ям

У Селін Діон «постійні м'язові спазми, які не дозволяють їй виступати»

У канадської співачки Селін Діон серйозні проблеми зі здоров'ям, пише The Variety.

53-річна артистка перенесла через це свої концерти.

Знаменитість навіть не може брати участь в репетиціях. Спочатку був скасований концерт 5 листопада в Лас-Вегасі, його перенесли на 20 листопада. Але зараз це виступ знову відклали вже на майбутній рік.

Як пише видання, у Селін Діон «постійні м'язові спазми, які не дозволяють їй виступати». Лікарі їй заборонили «участь в репетиціях нового шоу».

Співачка зробила заяву, що дуже переживає через проблеми для своєї команди.

«Мені не по собі через те, що підводжу їх, і особливо я прошу вибачення за розчарування всіх шанувальників, які планували приїхати в Лас-Вегас», – йдеться в повідомленні Селін Діон.

Селін Діон не раз потрапляла в рейтинг найбагатших співачок світу.