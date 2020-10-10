Лідер груп «Ляпіс 98» і Brutto записав різке звернення до Тихановської



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер груп «Ляпис 98» і Brutto записав різке звернення до Тихановської

Міхалокрозповів, що був шокований новиною про плани Тихановської покликати на переговори з Лукашенком Путіна

Сергій Міхалок, лідер груп «Ляпіс 98» і Brutto, записав різке звернення до лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської. Знаменитого музиканта обурив її намір залучити до переговорів з білоруським президентом Олександром Лукашенком президента РФ Володимира Путіна в якості медіатора.

Артист жорстко розкритикував таку ініціативу, і не соромився у виразах. Своє відеозвернення Міхалок опублікував в Instagram.

Рокер також запитав у Тихановської, яку деякі країни вже визнали легітимним президентом Білорусі – де ж її укази та розпорядження як глави держави.

«Я хочу прості питання поставити. Тому що мені не зовсім зрозуміло... Світла, вітаю, ви президент. Ви ось з канцлерами зустрічаєтеся, ще щось... У мене є кілька запитань до вас. Якщо ви президент, то де ваш перший указ або декрет. Ту там про землю, б**дь. Або про розпуск бандформувань, які зараз виступають від імені міністерства внутрішніх справ. Або про розпуск якихось федерацій – тобто прогнати чиновників, які позбавляють наших прекрасних спортсменів виступати на міжнародних змаганнях і гордо нести біло–червоно–білий прапор нової Білорусі?» – запитує Міхалок.

Головний «Ляпіс» розповів, що був шокований новиною про плани Тихановської покликати на переговори з Лукашенком Путіна.

«Ви хочете користуватися медіатором!.. Почепив на струни Fender, медіатор в руку взяв, е**нув склянку портвейну і тихенько заграв. Ех, рок, го*но–рок!. Який на х**й медіатор!... І причому медіатором у нашу країну ви кличете головного імперіаліста, ну по суті «доктора Зло», і зараз головного антигероя людства!.. Ви кличете медіатором Путіна» – обурюється музикант.

Міхалок з цього приводу порівняв Тихановську з лисицею.

«На переговори вовка за зайцем, бл**ь, запрошується лисиця, на х**. Вона на**е старого вовка, на х**, а зайця все одно з'їсть! Який медіатор!? Це людина, яка хоче відновити Радянський союз... у нього бажання – поновити імперію! Не потрібен медіатор! Грай «по-двірському»: гітару дали, швидше бомби. А то гітару дали, зараз медіатор принесуть... зараз розбіжиться вся публіка. Давай, вали, Свєта! Давай побільше світла і вогню», – емоційно висловився артист у відеозверненні (попереджаємо – в ролику присутня нецензурна лайка!)

До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією

Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.

Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка.

Як повідомлялося, штаб Тихановської відреагував на розшук її у Росії.

9 жовтня, парламент Данії повідомив, що невідома людина 6 жовтня виступала по відеозв’язку на засіданні Комітету з питань зовнішньої політики, видаючи себе за лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську. Це вдалося зробити завдяки тому, що, коли почалася зустріч, у «Тихановської» і її співробітників нібито виникли проблеми з камерою на комп’ютері, і тому її обличчя було неможливо побачити.

Читайте також: