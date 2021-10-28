На Львівщині від коронавірусу подружжя померло в один день

Пару госпіталізували з пневмонією ще 29 вересня

На Львівщині медики місяць боролися за життя подружжя, яке хворіло на коронавірус, але врятувати їх не вдалося, пара померла в один день.

Жінка Марія померла зранку 26 жовтня, а її чоловік Володимир – надвечір. Про смерть подружжя розповіла сестра померлої Леся Баранюк на свої сторінці у Facebook.

«Все життя разом: школа, одруження у 18 років, народження чудових синів і прекрасної доні, одна палата в реанімації впродовж місяця. Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: «Тільки ти трохи швидше». Так і сталося – вони померли в один день. Володя зміг прожити без дружини лише 12 годин», – написала Баранюк

Як повідомляє 24 канал, за словами головного лікаря Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Григорія Мороза померлим було по 66 років. Їх госпіталізували з пневмонією ще 29 вересня. Щеплення від коронавірусу подружжя не робило. Володимир раніше пережив інфаркт, а у його дружини діагностували цукровий діабет. Чоловікові кілька років тому робили операцію. Однак йому вдалося прожити трохи довше, ніж Марії.

За словами Мороза, впродовж вересня-жовтня у Новояворівській лікарні від коронавірусу померло 59 людей. Усі вони були невакцинованими.

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