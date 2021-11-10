Тимошенко зробила моторошний прогноз щодо пенсій на наступний рік
Політикиня вказала на страшне протиріччя, закладене у проєкті головного кошторису країни
Бюджет на 2022 рік – перший за всю історію незалежної України, де мінімальний прожитковий рівень у грошовому вираженні вдвічі менший за мінімальні потреби людини. Про це лідерка «Батьківщини», народна депутатка України Юлія Тимошенко розповіла в ефірі телеканалу «Наш».
«Тобто, якщо сьогодні за підрахунками не можна платити пенсіонерам, щоб вони, вибачте, не померли, менше 4 тис. грн – це той розрахований за методологією мінімум, – то майже половина пенсіонерів в країні буде отримувати згідно із цим бюджетом менше двох тисяч», – зазначила нардепка.
Політикиня додала, що особливо це стосується тих людей пенсійного віку, що проживають в сільській місцевості. «Причому, стажі у людей колосальні: 20, 30, 40 років. Комусь виплатять трохи менше трьох тисяч, але це теж незаконно. І в той же час вони 120 млрд знову намагаються закатати в дороги в бюджеті на наступний рік», – обурилася Тимошенко.
На думку лідерки «Батьківщини», якщо люди недоотримають виплати, необхідні для виживання, за кожне втрачене внаслідок цього життя мають відповідати персонально представники чинної влади.
Верховна Рада ухвалила постанову №6000-П «Про висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік». Таким чином проєкт закону про Держбюджет на 2022 рік вважається ухваленим у першому читанні.
Бюджет Пенсійного фонду у 2022 році планується на рівні 531 млрд грн, або +31 млрд грн до плану цьогоріч. У цю суму врахована також індексація пенсій з 1 березня – додаткові 28,2 млрд грн.
Нагадаємо, пенсії зростуть з 1 грудня 2021 року у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати. Виплати становитимуть 2600 грн замість 2400 грн для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років.
Стосовно прожиткового мінімуму, у 2022 році його пропонують встановити у розмірі:
- з 1 січня – 2393 грн;
- з 1 липня – 2508 грн;
- з 1 грудня – 2589 грн.
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