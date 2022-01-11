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    Мільярди доларів збитку: поліція розповіла про спійманих хакерів (відео)

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    Українські силовики діяли спільно із колегами з усього світу - Мільярди доларів збитку: поліція розповіла про спійманих хакерів (відео)
    Українські силовики діяли спільно із колегами з усього світу
    фото: npu.gov.ua

    У 2021 році кіберполіція провела дев'ять міжнародних операцій із викриття хакерських угруповань

    Кіберполіція України відзвітувала про свої досягнення за минулий рік.

    У рамках міжнародної співпраці кіберполіцейські спільно з іноземними колегами провели понад 50 обшуків. Загальна сума збитків від протиправних дій хакерів становить 3,5 мільярди доларів США, повідомили в пресцентрі відомства.

    Загалом минулого року проведено дев'ять міжнародних операцій спільно з правоохоронцями США, Нідерландів, Франції, Німеччини, Великобританії, Норвегії, Ізраїлю, Кореї, Швейцарії, за підтримки Європолу та Євроюсту.

    Нагадаємо, в Україні з початку року зросла кількість кібератак: що роблять хакери.

    До слова, хакер із Києва розробив «вірус», що привласнює гроші з крипто-гаманців.

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    Теги: гроші поліція хакер
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    Мільярди доларів збитку: поліція розповіла про спійманих хакерів (відео)