Мільярди доларів збитку: поліція розповіла про спійманих хакерів (відео)

У 2021 році кіберполіція провела дев'ять міжнародних операцій із викриття хакерських угруповань

Кіберполіція України відзвітувала про свої досягнення за минулий рік.

У рамках міжнародної співпраці кіберполіцейські спільно з іноземними колегами провели понад 50 обшуків. Загальна сума збитків від протиправних дій хакерів становить 3,5 мільярди доларів США, повідомили в пресцентрі відомства.

Загалом минулого року проведено дев'ять міжнародних операцій спільно з правоохоронцями США, Нідерландів, Франції, Німеччини, Великобританії, Норвегії, Ізраїлю, Кореї, Швейцарії, за підтримки Європолу та Євроюсту.

Нагадаємо, в Україні з початку року зросла кількість кібератак: що роблять хакери.

До слова, хакер із Києва розробив «вірус», що привласнює гроші з крипто-гаманців.

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