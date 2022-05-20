Мінус рашистський танк та ЗРК: як працює 59 бригада (відео)

Триває 86-а доба повномасштабної війни

Українські воїни з 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вдало боронять рідну землю, знищуючи ворожу техніку.

Відео розмістили на ютуб-каналі бригади.

«Воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка продовжують активно нищити популяцію особливо небезпечного шкідника, який з’явився на українській землі – свинособаки рідкісної.

Жоден захист, жодна броня не врятує. Українці – досвідчені аграрії. Витравимо будь-яку погань зі своєї благодатної землі з усім корінням», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомив, що російські загарбники заблокували всі виїзди з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

«Не маючи інших варіантів боротьби, окупанти заблокували виїзд з Херсонщини до підконтрольних українській владі територій та намагаються спрямувати всіх охочих виїхати - в Крим, як єдиний можливий напрямок. В самому Херсоні посилено патрулювання, збільшено кількість блокпостів», – каже Назаров.