  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Мінус рашистський танк та ЗРК: як працює 59 бригада (відео)

    Українські захисники кожного дня нищать безліч техніки окупантів - Мінус рашистський танк та ЗРК: як працює 59 бригада (відео)
    Українські захисники кожного дня нищать безліч техніки окупантів
    скріншот з відео

    Триває 86-а доба повномасштабної війни

    Українські воїни з 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вдало боронять рідну землю, знищуючи ворожу техніку.

    Відео розмістили на ютуб-каналі бригади.

    «Воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка продовжують активно нищити популяцію особливо небезпечного шкідника, який з’явився на українській землі – свинособаки рідкісної.

    Жоден захист, жодна броня не врятує. Українці – досвідчені аграрії. Витравимо будь-яку погань зі своєї благодатної землі з усім корінням», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомив, що російські загарбники заблокували всі виїзди з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

    «Не маючи інших варіантів боротьби, окупанти заблокували виїзд з Херсонщини до підконтрольних українській владі територій та намагаються спрямувати всіх охочих виїхати - в Крим, як єдиний можливий напрямок. В самому Херсоні посилено патрулювання, збільшено кількість блокпостів», – каже Назаров.

    Теги: росія окупанти війна українці Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мінус рашистський танк та ЗРК: як працює 59 бригада (відео)