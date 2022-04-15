Морські піхотинці показали, як знищили російських танкістів (відео)

Російські танки більше нікого не налякають

Триває 51-й день повномасштабної війни Росії проти України

Військово морські сили ЗСУ вирішили потішити українців черговим відео, як вони нищать ворога.

«На Миколаївщині ранок морських піхотинців починається не тільки з кави, а з гарячого привітання російським танкістам.

До речі, це остання «прижиттєва» світлина ворожого танку.

Непроханим гостям досі не зрозуміло, що їм тут не раді, тому морпіхи доносять свою думку більш переконливо», − запевнили у ВМС.

Нагадаємо, Збройні сили України показали, як за допомогою ударних дронів знищували танки російських окупантів.

На кадрах, зокрема, видно підрив трьох танків. «Як за допомогою дронів R18 нищимо російські танки Т-72», – йдеться в дописі до відео.

Крім цього, Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати Росії в ході бойових дій після повномасштабного вторгнення в Україну. За інформацією українського командування, російська армія втратила приблизно 20 тис. людей особового складу. І 756 танків.