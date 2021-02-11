На Львівщині лавина заблокувала міжнародну трасу (відео)

Найближчими днями погода в Україні погіршуватиметься

У Львівській області лавина зійшла на трасу. Ділянка дороги міжнародного значення Київ-Чоп заблокована снігом.

Інцидент стався у Сколівському районі Львівської області у четвер, 11 лютого, повідомляє місцеве ЗМІ «Транскарпатія».

«Сьогодні, у Сколівському районі Львівської області лавина, яка зійшла з гірського масиву Плай, перекрила автомобільну дорогу Чоп-Київ», – розповіли в агентстві.

В мережі опублікували відео з місця події. На відео зафіксовано, як велика маса снігу сходить на трасу, унеможливлюючи рух транспорту.

Додамо, що12 лютого погода в Україні буде погіршуватися. Негода в Україні накрила значну частину країни. Снігопад в столиці не припиняється четверту добу, в західних регіонах через снігову бурю введено обмеження руху транспорту. У зв'язку з погіршенням погодних умов школи Києва, Львова, Рівного переходять на дистанційне навчання.

Наразі спостерігається невеликий сніг у Києві та Київській області. Сніжить у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях. У Кіровоградській, Полтавській та Черкаській – невеликий сніг з дощем.

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.