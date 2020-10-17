В Україні помітили раритетний 60-річний «Запорожець» (фото)

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ЗАЗ-965 ще досі на ходу Фото: сервісний центр МВС в Миколаївській області

Автомобіль, незважаючи на поважний вік, повністю технічно справний і 70 км дороги подолав самостійно

У Сервісний центр МВС в Миколаєві приїхав для перереєстрації 59-річний автомобіль ЗАЗ-965. Причому ця ретро-автівка подолала 70 км дороги самостійно.

Про це повідомили в пресслужбі Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області.

«Автомобіль, незважаючи на поважний вік, повністю технічно справний і 70 км дороги подолав самостійно! Водій навіть і не хвилювався, що можуть бути якісь проблеми. «Навіщо ця старенька новому власнику?», – запитаєте ви. Хлопець має на меті відреставрувати ЗАЗ. Тому, сподіваємося, що зовсім скоро побачимо з вами на дорогах Миколаївщини оновлений цей ретро-автомобіль», – йдеться в повідомленні.

І правда, судячи зі стану автомобіля, у нього є всі шанси ще довго служити на благо власнику.

До слова, раніше Volkswagen показав заміну знаменитого «Жука».