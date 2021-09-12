ФБР опублікувало перший розсекречений документ щодо терактів 11 вересня

Розсекречений документ містить детальну інформацію про роботу ФБР та містить детально описані показання свідків

Федеральне бюро розслідувань США опублікувало один з документів, пов'язаних з розслідуванням терористичних атак 11 вересня 2001 року відповідно до указу американського президента Джо Байдена.

Розсекречений документ містить детальну інформацію про роботу ФБР з розслідування можливої матеріально-технічної підтримки, яку співробітник консульства Саудівської Аравії і передбачуваний агент саудівської розвідки в Лос-Анджелесі надали щодо людей, які захопили літаки 11 вересня 2001 року і направила їх на об'єкти в США.

У ньому детально описані показання свідків, які викликали підозри бюро щодо Омара аль-Баюмі, який нібито був саудівським студентом в Лос-Анджелесі і підозрювався в тому, що він агент саудівської розвідки. У документі ФБР говориться, що він був глибоко залучений в «допомогу в поїздках, житлі і фінансування» осіб, які захопили літаки.

11 вересня в США відбулися жалобні церемонії, присвячені пам'яті жертв терактів в Нью-Йорку 20 років тому. Байден разом з дружиною відвідав заходи біля меморіального комплексу на місці веж-близнюків Всесвітнього торгового центру, зруйнованих врізалися в них літаками під управлінням терористів «Аль-Каїди» (організація заборонена в Росії). Потім він поклав вінок до меморіалу в Шанксвілл, штат Пенсільванія, і відправився на траурний захід в Пентагон.

11 вересня 2001 року 19 терористів угруповання «Аль-Каїда» захопили в США чотири пасажирські літаки. Два з них були спрямовані на вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, ще два - на Вашингтон. Четвертий літак не досяг мети і розбився недалеко від міста Шанксвілл в штаті Пенсільванія. Жертвами терактів стали 2977 осіб.