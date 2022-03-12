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    Наші перемоги. Підбірка знищенної ворожої техніки (відео)

    Росіяни не очікували на такий спротив - Наші перемоги. Підбірка знищенної ворожої техніки (відео)
    Росіяни не очікували на такий спротив
    фото з відкритих джерел

    Триває 17 доба повномасштабної війни Росії проти України

    Українська армія продовжує впевнено давати відсіч ворогу.

    Зокрема дуже ефективними являються безпілотники Bayraktar, які розносять бронетехніку окупантів на дрібні уламки.

    На цьому відео, безпілотник знищує ворожу систему радіоелектронної боротьби:

    А на цьому відео, знищена реактивна система залпового вогню «Ураган».

    Також варто відзначити наші успіхи у наземних боях. Так, на наступному відео видно, як наші бійці атакують колону ворога.

    Після того, як перший танк підбито, всі інші починають хаотично тікати. Починається бій, де в окупантів немає жодного шансу.


    Ну і окремо згадаємо звитяги українських захисників у боротьбі з літальними машинами окупантів.

    Так, наші захисники показали відео, де збито два гелікоптера ворога. Дороговартісні машини знищенні вщент, разом із екіпажами.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден видав указ про виділення із державного бюджету додаткових $200 млн для допомогти Україні, яка протистоїть збройній агресії Росії. Текст меморандуму оприлюднений на офіційному сайті Білого дому.

    Зокрема, в тексті указу зазначається, що виділення суми до $200 млн спрямовується «з метою надання допомоги Україні».

    Теги: окупанти ЗСУ армія війна безпілотник #stoprussia
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    Наші перемоги. Підбірка знищенної ворожої техніки (відео)