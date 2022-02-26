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    Росія заблокувала судноплавство біля українських берегів

    Флот агресора повідомляє про &laquo;контртерористичну операцію&raquo; в українських водах - Росія заблокувала судноплавство біля українських берегів
    Флот агресора повідомляє про «контртерористичну операцію» в українських водах
    фото з відкритих джерел

    Судам у північно-західній частині Чорного моря заборонено захід

    Російські окупанти заблокували судноплавство цивільних суден у північно-західній частині акваторії Чорного моря вздовж українського узбережжя. Про це інформує Державна прикордонна служба України.

    «Увага! Усім судам у північно-західній частині Чорного моря заборонено захід у зв'язку з проведенням силами чорноморського флоту РФ контртерористичної операції. Знаходження суден та кораблів у цій зоні буде розцінено як терористична загроза», йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що усі військовослужбовці, які перебували на острові Зміїний, загинули, захищаючи територію України від російських військ. Їм присвоять звання Героя України посмертно, повідомив президент Володимир Зеленський.

    Президент України Володимир Зеленський зранку 26 лютого звернувся до українців з добрими новинами, він розповів, що ми змогли пережити цю ніч та утримати свої позиції.

    Тим часом, хакери з міжнародної групи Anonymous випустили своє звернення до Володимира Путіна.

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    Теги: прикордонники Росія окупанти санкції війна Володимир Зеленський
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    Росія заблокувала судноплавство біля українських берегів