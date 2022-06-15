Обстріл Луганщини: Гайдай розповів подробиці (фото)

Рашисти обстріляли заводи «Донсода», «Склозавод» та «Азот»

Російські війська продовжують обстрілювати Луганщину. Зокрема, бої тривають у Сєвєродонецьку, Тошківці та в районі Врубівки, багато поранених в Лисичанську. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«За останні два дні тільки до лікарень інших регіонів країни госпіталізовано шістьох жителів Лисичанська, а також двох осіб із Золотого. Стає важче, але наші військові стримують ворога одразу із трьох боків. Боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють просунутися до Лисичанська. Тим не менш, росіяни близько, від чого страждає населення і руйнуються будинки», – йдеться в повідомленні.

Окупанти минулої доби обстріляли споруди поблизу колишньої заводу «Донсода» і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі «Склозаводу». Щонайменше вісім будинків постраждали 14 червня в цьому місті. 14 будинків зруйновано в Гірському. У Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по «Азоту». Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Рашисти знищую багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного гіганта.

«Противник слабкіший у вуличних боях, тому відкриває вогонь з артилерії, через що руйнуються наші домівки. Серйозні пошкодження у навколишніх селах. Те, що вдалося зафіксувати протягом минулої доби, – зруйновані шість будинків в Нирковому, чотири – в Миколаївці, три – у Вікторівці», – написав Гайдай.

Росія нанесла авіаудари по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному. Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне, Біла Гора, Миколаївка, Врубівка. Російська армія мала невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3.

Нагадаємо, триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.

Читайте також інтерв'ю: