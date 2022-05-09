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    Оточення Путіна повідомило, коли вітатимуть українців з Днем перемоги

    Росіяни досі розраховують на перемогу в Україні? - Оточення Путіна повідомило, коли вітатимуть українців з Днем перемоги
    Росіяни досі розраховують на перемогу в Україні?
    скріншот з відео

    Триває 75-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Помічник президента РФ Володимир Мединський впевнений, що його країна переможе в російсько-українській війні.

    На питання журналістки, чи вітатиме він своїх українських колег з переговорної групи, російський політик спочатку не хотів відповідати, а потім коротко сказав:

    «Коли переможемо, тоді й привітаю».

    Нагадаємо, що у своїй промові більшість часу Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО».

    Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.

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    Теги: День Перемоги росія окупанти війна путін парад Україна окупація #stoprussia
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    Оточення Путіна повідомило, коли вітатимуть українців з Днем перемоги