Оточення Путіна повідомило, коли вітатимуть українців з Днем перемоги
Триває 75-й день повномасштабної війни Росії проти України
Помічник президента РФ Володимир Мединський впевнений, що його країна переможе в російсько-українській війні.
На питання журналістки, чи вітатиме він своїх українських колег з переговорної групи, російський політик спочатку не хотів відповідати, а потім коротко сказав:
«Коли переможемо, тоді й привітаю».
Нагадаємо, що у своїй промові більшість часу Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО».
Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.