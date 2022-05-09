Оточення Путіна повідомило, коли вітатимуть українців з Днем перемоги

Триває 75-й день повномасштабної війни Росії проти України

Помічник президента РФ Володимир Мединський впевнений, що його країна переможе в російсько-українській війні.

На питання журналістки, чи вітатиме він своїх українських колег з переговорної групи, російський політик спочатку не хотів відповідати, а потім коротко сказав:

«Коли переможемо, тоді й привітаю».

Нагадаємо, що у своїй промові більшість часу Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО».

Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.

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