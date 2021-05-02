Папа Римський привітав православних вірян із Великоднем

Понтифік виголосив вітання під час недільної проповіді з вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра

Папа Римський Франциск привітав вірян із Великоднем. Його у неділю, 2 травня, відзначають православні церкви та низка католицьких Східних церков, передає УНН.

«Найтепліші поздоровлення моїм дорогим братам і сестрам православних церков і деяких католицьких Східних церков, які відзначають сьогодні Воскресіння Христа за юліанським календарем. Зі святом Великодня!», – сказав понтифік під час недільної проповіді, виголошеної з вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра.

Він також висловив співчуття з приводу трагічного інциденту в Ізраїлі, в результаті якого в тисняві на релігійній церемонії загинули 45 осіб.

Християни східного обряду відзначають в неділю, 2 травня, головне релігійне свято року – Великдень. У цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті.

Раніше Папа Римський Франциск закликав запобігти зростанню напруженості на Сході України. Понтифік наголосив, що з тривогою слідкує за подіями, що розгортаються на Донбасі, де «протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню».

Нагадаємо, що у своєму Великодньому зверненні до вірян папа Римський Франциск також згадав про війну на сході України.