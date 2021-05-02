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    Папа Римський привітав православних вірян із Великоднем

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    Найтепліші поздоровлення моїм дорогим братам і сестрам православних церков, сказав Папа - Папа Римський привітав православних вірян із Великоднем
    Найтепліші поздоровлення моїм дорогим братам і сестрам православних церков, сказав Папа
    Фото: скріншот із відео привітання понтифіка

    Понтифік виголосив вітання під час недільної проповіді з вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра

    Папа Римський Франциск привітав вірян із Великоднем. Його у неділю, 2 травня, відзначають православні церкви та низка католицьких Східних церков, передає УНН.

    «Найтепліші поздоровлення моїм дорогим братам і сестрам православних церков і деяких католицьких Східних церков, які відзначають сьогодні Воскресіння Христа за юліанським календарем. Зі святом Великодня!», – сказав понтифік під час недільної проповіді, виголошеної з вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра.

    Він також висловив співчуття з приводу трагічного інциденту в Ізраїлі, в результаті якого в тисняві на релігійній церемонії загинули 45 осіб.

    Християни східного обряду відзначають в неділю, 2 травня, головне релігійне свято року – Великдень. У цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті.

    Раніше Папа Римський Франциск закликав запобігти зростанню напруженості на Сході України. Понтифік наголосив, що з тривогою слідкує за подіями, що розгортаються на Донбасі, де «протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню».

    Нагадаємо, що у своєму Великодньому зверненні до вірян папа Римський Франциск також згадав про війну на сході України.

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    Теги: Папа Римський Ватикан посол Великдень 2021
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