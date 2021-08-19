  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Перейменувала» Закарпаття. Руслана Писанка потрапила в курйоз (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    «Перейменувала» Закарпаття. Руслана Писанка потрапила в курйоз (відео)
    Фото: скріншот відео

    Відома телеведуча переплутала області

    Курйозний випадок трапився під час випуску прогнозу погоди на телеканалі «1+1». Відома телеведуча Руслана Писанка розповіла про різке похолодання в «Ужгородській області».

    Нагадаємо, американська ведуча прогнозу погоди Дженніфер МакДермед на телеканалі Fox 9 в штаті Міннеаполіс не змогла втриматися від сміху, коли помітила, що на екрані стався курйозний технічний збій.

    Читайте також: Курйозні фотографії, на яких все найцікавіше відбувається на задньому плані
    Теги: прогноз погоди Закарпаття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Перейменувала» Закарпаття. Руслана Писанка потрапила в курйоз (відео)