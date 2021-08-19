«Перейменувала» Закарпаття. Руслана Писанка потрапила в курйоз (відео)

Відома телеведуча переплутала області

Курйозний випадок трапився під час випуску прогнозу погоди на телеканалі «1+1». Відома телеведуча Руслана Писанка розповіла про різке похолодання в «Ужгородській області».

Нагадаємо, американська ведуча прогнозу погоди Дженніфер МакДермед на телеканалі Fox 9 в штаті Міннеаполіс не змогла втриматися від сміху, коли помітила, що на екрані стався курйозний технічний збій.