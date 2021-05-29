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    Періщив через вулицю: Мелітополь залив потужний дощ із градом

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    Дощ випав у Мелітополі через вулицю - Періщив через вулицю: Мелітополь залив потужний дощ із градом
    Дощ випав у Мелітополі через вулицю
    Фото: скріншот із відео ria-m.tv

    Синоптики пообіцяли, що у найближчі два дні у місті вируватиме негода

    У Мелітополі синоптики на два найближчих дні пообіцяли дощі. Щоправда, дощило не у всіх районах міста, пише місцеве видання ria-m.tv.

    Так, близько 13.40 на вулицях Ярослава Мудрого та Героїв України пішов сильний дощ з градом. У лічені хвилини тротуари залило водою. У цей же час зовсім поруч – в районі Житлового масиву, упали лише кілька крапель.

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    Періщив через вулицю: Мелітополь залив потужний дощ із градом
    Періщив через вулицю: Мелітополь залив потужний дощ із градом
    Періщив через вулицю: Мелітополь залив потужний дощ із градом
    Періщив через вулицю: Мелітополь залив потужний дощ із градом
    Періщив через вулицю: Мелітополь залив потужний дощ із градом
    Фото: скріншот із відео ria-m.tv

    Нагадаємо, напередодні у столиці та області, як і попереджали рятувальники, пройшов рясний дощ із шквалами і градом. Величезний град пошкодив городину, сильно побив квіти та дерева.

    Також 28 травня Київ накрила потужна гроза, яка супроводжувана блискавками та громом.

    Раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться сезон дощів.

    За прогнозом Укргідрометцентру, у Києві 29 травня теж дощитиме, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів.

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    Теги: Київ рятувальники Чернівці квіти негода дощ
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    Періщив через вулицю: Мелітополь залив потужний дощ із градом