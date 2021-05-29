Періщив через вулицю: Мелітополь залив потужний дощ із градом

Дощ випав у Мелітополі через вулицю

Синоптики пообіцяли, що у найближчі два дні у місті вируватиме негода

У Мелітополі синоптики на два найближчих дні пообіцяли дощі. Щоправда, дощило не у всіх районах міста, пише місцеве видання ria-m.tv.

Так, близько 13.40 на вулицях Ярослава Мудрого та Героїв України пішов сильний дощ з градом. У лічені хвилини тротуари залило водою. У цей же час зовсім поруч – в районі Житлового масиву, упали лише кілька крапель.

Нагадаємо, напередодні у столиці та області, як і попереджали рятувальники, пройшов рясний дощ із шквалами і градом. Величезний град пошкодив городину, сильно побив квіти та дерева.

Також 28 травня Київ накрила потужна гроза, яка супроводжувана блискавками та громом.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться сезон дощів.

За прогнозом Укргідрометцентру, у Києві 29 травня теж дощитиме, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів.



