За минулу добу в Києві виявили 377 хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

У Києві виявили за минулу добу 377 хворих на коронавірус. Померли 6 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«377 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 6 людей. Усього за період пандемії в місті 5076 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 206 278», – повідомив Кличко.

Захворіли: 136 жінок віком від 19 до 93 років та 223 чоловіки віком від 19 до 95 років. А також 7 дівчаток віком від 6 до 17 років і 11 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 55 хворих на коронавірус, а також 89 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1680 людей. Загалом коронавірус подолали 163 588 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 83, у Святошинському – 81 та в Голосіївському районі – 62 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на 29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 144 дитини та 55 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1309 осіб, летальних випадків – 156, одужало – 10199 осіб.

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