Зеленський поспілкувався з гравцями збірної України перед матчем з Англією

«Хлопці, ловіть свою гру, думайте лише про перемогу» - Зеленський

Сьогодні команда Андрія Шевченка зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з футболістами української збірної напередодні матчу з Англією та висловив їм свою підтримку.

Про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

«Поговорили, посміялися, налаштувалися! Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають «батьками футболу», у нас – один із наймолодших складів на цьому Євро. Так от – сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чого повчитися в дітей. Хлопці, ловіть свою гру, думайте лише про перемогу, а ми зробимо все, щоб ви ні на мить не забували: з вами на полі – 40 мільйонів українців!», – написав Зеленський.

Матч відбудеться о 22:00 за київським часом на Олімпійському стадіоні в Римі (Італія).

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