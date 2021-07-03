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    Зеленський поспілкувався з гравцями збірної України перед матчем з Англією

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    &laquo;Хлопці, ловіть свою гру, думайте лише про перемогу&raquo; - Зеленський - Зеленський поспілкувався з гравцями збірної України перед матчем з Англією

    «Хлопці, ловіть свою гру, думайте лише про перемогу» - Зеленський

    Фото Facebook Зеленського

    Сьогодні команда Андрія Шевченка зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи

    Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з футболістами української збірної напередодні матчу з Англією та висловив їм свою підтримку.

    Про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

    «Поговорили, посміялися, налаштувалися! Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають «батьками футболу», у нас – один із наймолодших складів на цьому Євро. Так от – сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чого повчитися в дітей. Хлопці, ловіть свою гру, думайте лише про перемогу, а ми зробимо все, щоб ви ні на мить не забували: з вами на полі – 40 мільйонів українців!», – написав Зеленський.

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    Зеленський поспілкувався з гравцями збірної України перед матчем з Англією
    Зеленський поспілкувався з гравцями збірної України перед матчем з Англією
    Зеленський поспілкувався з гравцями збірної України перед матчем з Англією
    Фото Facebook Зеленського

    Матч відбудеться о 22:00 за київським часом на Олімпійському стадіоні в Римі (Італія).

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    Теги: Англія Володимир Зеленський Україна Чемпионат мира по футболу
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    Зеленський поспілкувався з гравцями збірної України перед матчем з Англією