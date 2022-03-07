Полонені окупанти продовжують вдавати, що не знали куди їдуть (відео)

Важко повірити, що людям було настільки все одно, куди йти і в кого стріляти

Росіяни як можуть ухиляються від відповідальності

Українські захисники продовжують брати в полон окупантів.

Рахунок вже на сотні, якщо не тисячі. І що об'єднує більшість з полонених? Всі, як один, не знали що їдуть вбивати українців.

Ось наприклад взяли розвідника. За його словами, вони приїхали в Україну, їх одразу розбомбили і він, разом з товаришами, блукав лісами, поки його не спіймали.

«Краще сюди воювати не їздити. Російські солдати вбивають мирне населення» каже окупант, який до цього воював у Сирії.

А ось інший, танкіст, що заїхав в Україну і заглох. Божиться, що мав лише стояти на блокпості. В кінці допиту попросив, аби російська влада забрала його та інших окупантів назад в Росію.

Трохи більш відвертіший виявився полонений командир взводу. Уродженець Дегестану чітко знав, що вони їдуть міняти владу в Україні. Але навіть так, запевняє, що ніхто нікого не хотів убивати.

І визнає, що українці живуть краще за росіян.

І наостанок, полонений рядовий, молодий хлопець, що запевняє, вони не мали жодних наказів, крім просто перейти кордон і чекати.

Нагадаємо, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.

Близько 20 години 7 березня у Біловезькій Пущі завершився третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки. Як повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоля, є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.