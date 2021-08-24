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    Повністю українською: посол ЄС привітав Україну з 30-річчям незалежності (відео)

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    Посол ЄС записав привітання українською мовою і процитував Шевченка - Повністю українською: посол ЄС привітав Україну з 30-річчям незалежності (відео)
    Посол ЄС записав привітання українською мовою і процитував Шевченка
    Скріншот із відео

    Матті Маасікас опанував українську менш ніж за рік

    Посол Європейського Союзу Матті Маасікас привітав Україну з 30-ю річницею незалежності українською мовою. Відеозверення опублікувало представництво ЄС в Україні.

    «Я родом з Естонії і я добре розумію справжнє значення незалежності, звільнення з тенет імперії. Це означає, що народ залишає негативний досвід позаду, відновлює свою ідентичність і право вирішувати власну долю. За словами Тараса Шевченка, «у своїй хаті – своя правда, і сила, і воля». Український народ ліпше знає, що для нього найкраще», – зазначає Матті Маасікас.

    Він згадує, що з перших днів незалежності ЄС стояв пліч-о-пліч з Україною та її народом, а в 2013 році захист європейських прагнень українців став ключовою рушійною силою Євромайдану.

    «Для українців Угода про асоціацію символізує політичну волю до подальших перетворень. Їхні підвалини – це відданість демократії, верховенству права, правам людини і основоположним свободам. Це наші спільні цінності», – каже посол.

    Матті Маасікас зазначив, що Україна за свої 30 років незалежності долала численні перешкоди, а незаконна анексія Криму Росією і агресія під проводом Росії на сході досі залишаються надзвичайним викликом.

    «Європейський вибір і європейські прагнення України повністю визнаються Європейським Союзом. Ми підтримуємо стратегічні завдання і зовнішньополітичні пріоритети України… Ми поділяємо спільні зобов’язання щодо зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції», – зазначає Матті Маасікас.

    Він додає, що зараз Україна стала одним з пріоритетних партнерів ЄС і одним з найбільших отримувачів фінансової допомоги.

    «ЄС одностайний у солідарності з Україною. Ви продовжуєте боротися за свою свободу. Євросоюз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінним.

    Як Європи немає без України, так немає і безпечної Європи без незалежної і безпечної України. ЄС є і залишиться найбільшим і найнадійнішим партнером України», – зазначає Матті Маасікас.

    Матті Маасікас, рідною мовою якого є естонська, опанував українську менш ніж за рік. Він публічно пообіцяв вивчити мову у листопаді 2019 року, а вже у жовтні 2020 року на зустрічі з урядом виступив повністю українською мовою.

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    Теги: ЄС анексія незалежність агресія посол Україна Воля суверенітет Матті Маасікас звільнення
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    Повністю українською: посол ЄС привітав Україну з 30-річчям незалежності (відео)