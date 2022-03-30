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    Події в Україні

    Збройних сил у синагогах нема. Керівник фонду Нахмана спростував брехню росіян (відео)

    Синогога в Умані використовується виключно за призначенням - Збройних сил у синагогах нема. Керівник фонду Нахмана спростував брехню росіян (відео)
    Синогога в Умані використовується виключно за призначенням
    скріншот з відео

    Єврейська громада України відповіла на сьогоднішні заяви міноборони Росії

    Сьогодні офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що нібито єврейські об'єкти в Умані використовуються «українськими націоналістами».

    Об'єднана єврейська громада України заявила, що всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовуються виключно за призначенням, для здійснення релігійної діяльності або допомоги членам єврейських громад та місцевому населенню.

    Із цього приводу керівник фонду імені Рабі Нахмана Натана Бен Нун зробив офіційну заяву та записав на відео, як виглядає всередині синагога в Умані. І що там жодних військових чи зброї нема.


    Фонд імені Рабі Нахмана в Умані також підтверджує, що зазначена в заяві синагога, яка є другою за розміром в Україні, була закрита з Рош Ха-Шана (який святкувався у вересні 2021 року) і після того моменту не використовувалася.

    Теги: росія окупанти Черкаси війна Міноборони РФ Україна окупація Рош ха-Шана #stoprussia
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    Збройних сил у синагогах нема. Керівник фонду Нахмана спростував брехню росіян (відео)