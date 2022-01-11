Про повернення Порошенка з'явився веселий реп (відео)

Свій хіт чоловік назвав «благою звісткою»

Темі повернення п'ятого президента, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенко в Україну присвятили пісню в мережі. Ролик виклав користувач Володимир Завгородній у Youtube.

Свій хіт чоловік назвав «благою звісткою». Автор слів репу запевняє, що як Порошенко повернеться, у країні запанує порядок і закликав прихильників політика його зустрічати, купивши квиток «на «Вовину тисячу».

У пісні співається, що з поверненням Порошенка «генпрокурор піде у відпустку, щоб не підписувати нічого, уся державна машина працює проти нього одного».

«Але як тільки Порох повернеться, налагодиться все в момент: Шуфрич знову отримає в обличчя, наповниться держбюджет, Нафтогаз стане прибутковим, перестануть спізнюватися потяги і «Північний потік-2» не сертифікують вже ніколи», – йдеться в тексті репу.

Завгородній продовжує: «Коли Порох повернеться в мить зима весною обернеться».

Відео з’явилося в мереж 11 січня і його вже встигли подивитися майже 13 тис. людей.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка.

Під арешт потрапили зокрема квартири Порошенка у Вінниці та Києві, садиба у Козині, земельні ділянки, а також акції у низці приватних компаній.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурорка не підписала клопотання про арешт майна Порошенка. Це зробив її заступник.

Нагадаємо, адвокат Порошенка повідомив важливу інформацію про те, коли суд має розглянути клопотання про арешт майна політика.

Також лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.