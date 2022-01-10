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    На Прикарпатті зафіксували наймасовіше виконання колядок (фото, відео)

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    На Прикарпатті зафіксували наймасовіше виконання колядок (фото, відео)
    фото Суспільне

    Представники Книги Рекордів Україні офіційно зафіксували наймасовіше виконання коляди

    На Закарпатті до Різдва влаштували святковий челендж: закарпатські греко-католицькі парафії виконували колядки. Про це в ефірі радіо ТисаFM розповів священник Мукачівської греко-католицької єпархії отець Владислав Ігнатишин.

    «Цього року ми мали дитячо-молодіжний колядницький челендж. Виклики робили одні, інші приймали. Робили це через соцмережі, позначали хештеги «МГКЄ колядує». Різні парафії Мукачівської греко-католицької єпархії передавали естафету одна одній і колядували», – розповів отець Владислав Ігнатишин.

    «Відреагувала десь третина парафій. Це понад 100 учасників. Ми робимо таке вперше», – додав священник.

    Також на Прикарпатті у селі Підгір'я Івано-Франківської області 9 січня встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки «Нова радість». Її заспівали майже 4,5 тисячі людей. Про це повідомляє «Суспільне».

    Загалом колядку виконали 4 471 людина. На заході були представники Книги рекордів України, які це досягнення зафіксували офіційно. Учасників рахували за формулярами у касах, де записувалися люди.

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    На Прикарпатті зафіксували наймасовіше виконання колядок (фото, відео)
    На Прикарпатті зафіксували наймасовіше виконання колядок (фото, відео)
    На Прикарпатті зафіксували наймасовіше виконання колядок (фото, відео)
    На Прикарпатті зафіксували наймасовіше виконання колядок (фото, відео)
    На Прикарпатті зафіксували наймасовіше виконання колядок (фото, відео)
    На Прикарпатті зафіксували наймасовіше виконання колядок (фото, відео)

    «Сьогодні встановили рекорд – наймасовіше виконання колядки «Нова радість стала». Категорія рекорду – мистецтво. Зафіксували 4 471 учасника. Рахували за формулярами у касах, де записувалися люди, які приходили на захід», – розповіла Суспільному експертка Книги рекордів України Тетяна Розвадовська.

    З її слів, попередній рекорд встановили у 2017 у Дрогобичі, що на Львівщині. Тоді в унісон заколядували 828 людей. Загалом, сказала Тетяна Розвадовська, це – вже третій схожий рекорд. Вона також додала, що є рекорд і з наймасовішого виконання «Щедрика» – 3 500 людей.

    Нагадаємо, українські полярники показали, як святкують Різдво.

    До слова, «Слуга» Тищенко привітав українців із Різдвом та потішив черговою обмовкою.

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    Теги: Закарпаття мистецтво рекорд пісня
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    На Прикарпатті зафіксували наймасовіше виконання колядок (фото, відео)