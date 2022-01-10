На Прикарпатті зафіксували наймасовіше виконання колядок (фото, відео)

Представники Книги Рекордів Україні офіційно зафіксували наймасовіше виконання коляди

На Закарпатті до Різдва влаштували святковий челендж: закарпатські греко-католицькі парафії виконували колядки. Про це в ефірі радіо ТисаFM розповів священник Мукачівської греко-католицької єпархії отець Владислав Ігнатишин.

«Цього року ми мали дитячо-молодіжний колядницький челендж. Виклики робили одні, інші приймали. Робили це через соцмережі, позначали хештеги «МГКЄ колядує». Різні парафії Мукачівської греко-католицької єпархії передавали естафету одна одній і колядували», – розповів отець Владислав Ігнатишин.

«Відреагувала десь третина парафій. Це понад 100 учасників. Ми робимо таке вперше», – додав священник.

Також на Прикарпатті у селі Підгір'я Івано-Франківської області 9 січня встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки «Нова радість». Її заспівали майже 4,5 тисячі людей. Про це повідомляє «Суспільне».

Загалом колядку виконали 4 471 людина. На заході були представники Книги рекордів України, які це досягнення зафіксували офіційно. Учасників рахували за формулярами у касах, де записувалися люди.

«Сьогодні встановили рекорд – наймасовіше виконання колядки «Нова радість стала». Категорія рекорду – мистецтво. Зафіксували 4 471 учасника. Рахували за формулярами у касах, де записувалися люди, які приходили на захід», – розповіла Суспільному експертка Книги рекордів України Тетяна Розвадовська.

З її слів, попередній рекорд встановили у 2017 у Дрогобичі, що на Львівщині. Тоді в унісон заколядували 828 людей. Загалом, сказала Тетяна Розвадовська, це – вже третій схожий рекорд. Вона також додала, що є рекорд і з наймасовішого виконання «Щедрика» – 3 500 людей.

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