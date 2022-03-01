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    Російські танки показали себе з найгіршого боку (відео)

    І так буде з кожним окупантом - Російські танки показали себе з найгіршого боку (відео)
    І так буде з кожним окупантом
    фото ЗСУ

    Кожен наступ ворожої техніки завершувався провалом для окупантів

    Героїчна оборона українців триває вже шосту добу. Найважчі бої у прикордонних з Росією містах та поруч з окупованими територіями.

    Але те, чим так пишались росіяни, а саме їхні танкові війська, виявились абсолютно жалюгідними.

    Очевидці змонтували відео, з фрагментів наступу та розгрому ворожих танкових колон.

    Вранці 1 березня у деяких мікрорайонах Херсону війська Росії пересуваються вулицями, а також стоять на околицях обласного центру. Про це повідомив виконуючий обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Роман Головня у загальнонаціональному ефірі.

    В цей же час, російський окупант обстрілює аеродром «Канатове» під Кропивницьким. Про це повідомила в Телеграмі голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Марія Чорна.

    Теги: Росія окупанти ЗСУ зброя армія війна
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    Російські танки показали себе з найгіршого боку (відео)