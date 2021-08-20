  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Сімферополь затопило: за пару годин випала півторамісячна норма опадів (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вулиці міста перетворился на потоки - Сімферополь затопило: за пару годин випала півторамісячна норма опадів (відео)
    Вулиці міста перетворился на потоки
    Фото підконтрольного Росії директора комунального закладу «Місто» Антона Гумена / Facebook

    Води налило по пояс, а в деяких районах міста випав град

    На окупований Крим знову випала потужна злива. У Сімферополі 19 серпня, всього за кілька годин, випало більше місячної норми опадів для цього регіону в цей час року.

    За дві години на місто випало 57 мм, що перевищує серпневу норму на 30%. Про це повідомила начальниця Кримського гідрометеорологічного центру Тетяна Любецька, пише Інтерфакс.

    Злива почалася приблизно о 15:00. Незадовго до цього синоптики оголосили про штормове попередження.

    На деякі райони міста випав не тільки дощ, а й град.

    При цьому деякі вулиці затопило так, що рівень води знаходився приблизно по пояс.

    Нагадаємо, російські вчені вважають, що ситуація з водою в окупованому Криму частково вирішена завдяки зливам.

    Читайте також:
    Теги: Крим Сімферополь місто дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сімферополь затопило: за пару годин випала півторамісячна норма опадів (відео)