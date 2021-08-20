Сімферополь затопило: за пару годин випала півторамісячна норма опадів (відео)

Води налило по пояс, а в деяких районах міста випав град

На окупований Крим знову випала потужна злива. У Сімферополі 19 серпня, всього за кілька годин, випало більше місячної норми опадів для цього регіону в цей час року.

За дві години на місто випало 57 мм, що перевищує серпневу норму на 30%. Про це повідомила начальниця Кримського гідрометеорологічного центру Тетяна Любецька, пише Інтерфакс.

Злива почалася приблизно о 15:00. Незадовго до цього синоптики оголосили про штормове попередження.

На деякі райони міста випав не тільки дощ, а й град.

При цьому деякі вулиці затопило так, що рівень води знаходився приблизно по пояс.

Нагадаємо, російські вчені вважають, що ситуація з водою в окупованому Криму частково вирішена завдяки зливам.

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